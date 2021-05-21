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Hakkari'de toprağa gömülü 22 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

'nin ilçesinde hava destekli operasyonda 22 kilo 900 gram ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
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Hakkari'de toprağa gömülü 22 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

İhbar üzerine ekiplerce Yüksekova ilçesine bağlı Bölük köyüne düzenlenen hava destekli operasyonda toprağa gömülü 22 kilo 900 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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