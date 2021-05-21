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İstanbul'da hava sıcaklığı 12 derece birden düştü! Peki yağış ne zaman sona erecek? Uzman isim A Haber'de açıkladı

A Haber
ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2021 16:35
Güncelleme:21.05.2021 17:25
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için Marmara Bölgesi'nde ani sıcaklık düşüşü, fırtına ve sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. İstanbul'da sıcaklıklar 12 derece birden düştü. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Fırtına ve yağışlı hava ne zaman sona erecek? Sıcaklıkla ne zaman yükselecek? A Haber canlı yayına katılan Hava Tahmin Uzmanı Yüksel Yağan vatandaşların merakla yanıtını beklediği sorulara cevap verdi.

İstanbul'da fırtına ve yağışlı hava ne zaman sona erecek? Hava Tahmin Uzmanı Yüksel Yağan A Haber canlı yayınında son dakika gelişmelerini aktardı.

TEK TEK İLLERİ SAYIDI VE UYARDI

Yağan, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen uyarıları dikkate almaları gerektiğini vurguladı. Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de etkili olan yağışlı havanın yarın itibariyle bölgeyi terk edeceğini tahmin ettikleri açıklayan Yağan, "Hafta sonunda cumartesi günü yağışların, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor. Pazar günü ise Orta Karadeniz ve Giresun civarlarında kuvvetli yağış etkili olacak. Pazartesi günü ise yağışlı sistemin Doğu ve Kuzey Doğu ile Doğu Karadeniz'de etkili olacağını tahmin ediyoruz. Yurt genelinde ise sıcaklıklarını pazartesi günü itibariyle mevsim normallerine yer yer ise kıyı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkmasını tahmin ediyoruz." dedi.

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