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Ölüm kalım savaşı! Marmara Denizi'ni istila ettiler!

'ni neredeyse 3 aydır istila eden deniz salyaları, suyun üzerindeki kötü görüntünün yanında suyun dibindeki hayatı da felç ediyor. ve balıklar, hayatta kalmak için müsilajla ölüm kalım savaşı veriyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
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Ölüm kalım savaşı! Marmara Denizi'ni istila ettiler!

Bilhassa Gemlik körfezinin dibini saran salya tabakasına ağa takılır gibi takılıp kalan balıklar bir müddet sonra ölüyor.

Ölüm kalım savaşı! Marmara Denizi'ni istila ettiler!

Denizin dibindeki içler acısı durumu görüntüleyen 1. sınıf sanayi dalgıcı su altı araştırmacısı Fatih Kayacıkbaşı, deniz salyasına kirliliğe sebebiyet verdiğini belirtti.

Ölüm kalım savaşı! Marmara Denizi'ni istila ettiler!

Marmara'da sık görülen ve deniz salyası da olarak bilinen müsilâj, deniz dibinde canlı türlerinin çoğalma ve üremesine hatta yaşamalarına bile mani oluyor.

Ölüm kalım savaşı! Marmara Denizi'ni istila ettiler!

1. sınıf sanayi dalgıcı ve aynı zamanda su altı araştırmacısı Fatih Kayacıkbaşı, Gemlik körfezi ile Narlı ve Kumla kıyılarında Marmara'nın dibini saran deniz salyalarını su altı kamerası ile görüntüledi.

Ölüm kalım savaşı! Marmara Denizi'ni istila ettiler!

Salyalarla kaplanan midyeler ve ağa takılır gibi salya tabakasına takılıp kalan balıkların ölüm kalım mücadelesi şok etti.

Ölüm kalım savaşı! Marmara Denizi'ni istila ettiler!

Fatih Kayacıkbaşı, "Son zamanlarda deniz salyaları yüzünden balıklar azaldı. Bunun sebebi, Marmara'daki deniz suyunun sürekli kirlenmesi. Bu yüzden artık balık göremez olduk" dedi.

Ölüm kalım savaşı! Marmara Denizi'ni istila ettiler!

Salyaların bulunduğu alanda balıkların yaşayamadığını belirten Fatih Kayacıkbaşı, "Suların daha iyi filtrelenmesi ve arıtılması gerekiyor.

Ölüm kalım savaşı! Marmara Denizi'ni istila ettiler!

Denize deşarj edilen mesken atıkları salyaların yok olmasını engelliyor. Uzun zamandır herkes tarafından dikkatle takip edilen salyalar esas suyun altındaki hayatı olumsuz etkiliyor" dedi.

Ölüm kalım savaşı! Marmara Denizi'ni istila ettiler!

Marmara ve Karadeniz'deki azot fe Fosfor yoğunluğuna da dikkat çeken Kayacıkbaşı, artışın sebebinin denize deşarj edilen mesken atıkları olduğunu söyledi.

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