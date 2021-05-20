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Samsun'da akrabalar arasındaki para meselesin kan aktı: 1 ölü 2 yaralı

ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında para meselesi yüzünden enişte-kayınbirader arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Polis olaya karışanları yakaladı.

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Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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Samsun'da akrabalar arasındaki para meselesin kan aktı: 1 ölü 2 yaralı

ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında para meselesi nedeniyle husumetli olan (23) ile kayınbiraderi sokakta karşılaşınca tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine tabanca ile ateş etti. Kavgada Serhat Sarıoğlu ile babası (50) ve Murat Yüksel yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 'ne kaldırıldı.

Ancak Serhat Sarıoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ağır yaralanan Murat Yüksel ve Şakir Sarıoğlu'nun ise tedavileri sürüyor.

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