Samsun'da akrabalar arasındaki para meselesin kan aktı: 1 ölü 2 yaralı

Ancak Serhat Sarıoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ağır yaralanan Murat Yüksel ve Şakir Sarıoğlu'nun ise tedavileri sürüyor.

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