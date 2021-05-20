İstanbul'da kadınları sözlü taciz eden, tacizci böyle yakalandı

Şüpheli ile kadınlar arasında yaşanan kovalamacaya polis de dahil oldu. Kaçan şüpheli, 131 Sokak'ta polis tarafından yakalandı. İki kadın ve olayı duyan bir grup genç, şüpheliyi darbetmek istedi. Polis, taciz şüphelisini ekip aracına bindirerek, polis merkezine götürdü.