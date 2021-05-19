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Çankırı’da boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası çıktı!

'da öğle saatlerinde boşanan S.Ç. ile M.Ç.'nin yakınları arasında mal kavgası çıktı. Yaşanan olayda 3 kişi gözaltına alındı. Sokak ortasında yaşanan ve M.Ç. adlı kadın ile yakınlarının dövülerek yerlerde sürüklendiği kavga anı kameraya yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
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Çankırı’da boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası çıktı!

Dün öğle saatlerinde merkezde bulunan üzerinde yakın zamanda ayrılan ve bugün resmi olarak boşanan S.Ç. ile M.Ç., mal bölüşümü için bir araya geldi.

SOKAK ORTASINDA KAVGAYA TUTUŞTULAR

Çiftlerin yakınlarının da devreye girmesiyle kısa sürede tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların cep telefonuna yansıyan kavgada S.Ç, O.Ç, T.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

'VALİ'DEN AÇIKLAMA: ADLİ SÜREÇ HASSASİYETLE TAKİP EDİLMEKTEDİR

Yaşanan kavgayla ilgili Valisi açıklama yaptı. Vali Ayaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sosyal medyada yer alan kadına şiddet görüntülerinde şiddet uyguladığı görülen şahıslar gözaltına alınmış olup adli süreç hassasiyetle devam etmektedir.

Yaralı vatandaşlarımızın genel durumları iyi olup gelişmelerle ilgili detaylı açıklama bilahare yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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