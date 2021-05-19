Çankırı’da boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası çıktı!
Çankırı'da öğle saatlerinde boşanan S.Ç. ile M.Ç.'nin yakınları arasında mal kavgası çıktı. Yaşanan olayda 3 kişi gözaltına alındı. Sokak ortasında yaşanan ve M.Ç. adlı kadın ile yakınlarının dövülerek yerlerde sürüklendiği kavga anı kameraya yansıdı.
Dün öğle saatlerinde merkezde bulunan Buğdaypazarı Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi üzerinde yakın zamanda ayrılan ve bugün resmi olarak boşanan S.Ç. ile M.Ç., mal bölüşümü için bir araya geldi.
SOKAK ORTASINDA KAVGAYA TUTUŞTULAR
Çiftlerin yakınlarının da devreye girmesiyle kısa sürede tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Çevredeki vatandaşların cep telefonuna yansıyan kavgada S.Ç, O.Ç, T.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
'VALİ'DEN AÇIKLAMA: ADLİ SÜREÇ HASSASİYETLE TAKİP EDİLMEKTEDİR
Yaşanan kavgayla ilgili Çankırı Valisi Abdullah Ayaz açıklama yaptı. Vali Ayaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sosyal medyada yer alan kadına şiddet görüntülerinde şiddet uyguladığı görülen şahıslar gözaltına alınmış olup adli süreç hassasiyetle devam etmektedir.
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