İzmir’de kızı Zeynep Vural'ı öldüren anne cinayetin her anını anlattı! Sözleri kan dondurdu

"BENİ ÖLDÜRÜR DİYE..."

Ayşe Vural polisteki ifadesinde, olay günü sabah saatlerinde kızının kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, "Zeynep, olay sabahı erken saatte kalktı. Kahve içtikten sonra dışarı çıkmak için hazırlandı. 'Nereye gidiyorsun' diye sordum. Ağır hakaretlerde bulunarak, küfretmeye başladı. Ne ben ne de eşim karşılık vermedik. Çünkü karşılık verdiğimizde bize şiddet uyguluyordu. Bu şiddetlerle ilgili de daha önce gerek polise gerekse savcılıklara da şikayetim olmuştur. Bir süre sonra da benden çok sevdiği bezelye yemeğini istedi. Ben da yaptım. Zeynep bunu yedikten sonra kusmaya başlamış. Bana seslenerek bilgisayar odasına çağırdı. Oyun oynuyordu. Kusmuğu temizlememi söyledi. Temizlemek için eğildiğim sırada saçımdan tutup, sert şekilde çekip, sağa sola beni savurmaya başladı. O sırada kızımın boynunda bulunan fuları çekerek yere savurdum. Sert şekilde yere düştü. Yere düşen kızımdan hırıltı ve inleme sesi geliyordu. Yardım istemek yerine, kalkıp beni öldürür düşüncesiyle odada bulduğum poşeti başına geçirdim. Ağzını ve burnunu kapatacak şekilde bastırmaya başladım. Ölüp ölmediğini bilmediğim için uzun süre bu şekilde bastırdım. Ben kızımdan çok korkuyordum. Hem hırıltısı ve inlemesi bitsin, acısı dinsin hem de kalkıp beni öldürmesin diye poşeti kızımın ağzına ve burnuna bastırdım. O anda kızımın avuç içini de öpüyordum" dedi.