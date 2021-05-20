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Düzce’de küçük çocuğa dayısı tabancayla ateş ettirdi, babası çekti

'de küçük yaştaki bir çocuğa tabancayla ateş ettirilirken çekilen görüntü tepki çekti. Videoyu sosyal medyada izleyenler, baba ile dayıya tepki gösterdi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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Düzce’de küçük çocuğa dayısı tabancayla ateş ettirdi, babası çekti

'de askere gitmek üzere olan genç, düzenlenen eğlencenin ardından küçük yaştaki yeğenine tabancayla havaya doğru ateş ettirdi.

. ise oğlunun tabancayla ateş ettiği anı cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medya hesabından 'Oğlum da asker dayısıyla silah atarmış' notuyla paylaştı.

Görüntülerde; dayının tabancaya mermiyi sürerek yeğeninin eline verdiği, çocuğun tetiğe erken basıp ateşlemesiyle gencin paniklediği anlar yer aldı. Videoyu sosyal medyadan izleyenler, baba ile dayıya tepki gösterdi.

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