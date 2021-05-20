İstanbul’da tartıştığı sürücüyü bıçaklayan ve 8 yıl hapis cezası alan genç serbest kaldı!

SMA HASTALARINA BAĞIŞ YAPACAK

Duruşmada söz alan müşteki Dadaş Aras Ramazan ayı boyunca sanık yakınlarının yanına geldiğini söyleyerek, "Sanığın yapmış olduğu davranıştan dolayı pişman olduğunu ve özür dilediğini söylediler. Biz de onlara SMA vakfına bağış yapmalarını söyledik. Onlar da kabul ettiler. Dolayısıyla ben artık şahsi şikayetimden vazgeçiyorum" dedi. Alınan beyanın ardından karardan önce son sözü sorulan sanık Uysal, "Bir diyeceğim yoktur" dedi.