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İstanbul’da tartıştığı sürücüyü bıçaklayan ve 8 yıl hapis cezası alan genç serbest kaldı!

’da 21 Ağustos 2020 tarihinde trafikte tartıştığı sürücü ’ı 6 yerinden bıçaklayan 19 yaşındaki çakarlı minibüs sürücüsü 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada söz alan müşteki Dadaş Aras, sanığın vakfına bağış yapması karşılığında şikayetinden vazgeçtiğini söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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İstanbul’da tartıştığı sürücüyü bıçaklayan ve 8 yıl hapis cezası alan genç serbest kaldı!

'da 21 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen olayda çakarlı minibüs kullanan , başka sürücü ile yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Uysal, aracından aldığı bıçakla Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Olayın ardından Uysal hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. . Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Muhammet Enes Uysal ile müşteki Dadaş Aras ve avukatları katıldı.

HASTALARINA BAĞIŞ YAPACAK

Duruşmada söz alan müşteki Dadaş Aras Ramazan ayı boyunca sanık yakınlarının yanına geldiğini söyleyerek, "Sanığın yapmış olduğu davranıştan dolayı pişman olduğunu ve özür dilediğini söylediler. Biz de onlara SMA vakfına bağış yapmalarını söyledik. Onlar da kabul ettiler. Dolayısıyla ben artık şahsi şikayetimden vazgeçiyorum" dedi. Alınan beyanın ardından karardan önce son sözü sorulan sanık Uysal, "Bir diyeceğim yoktur" dedi.

KARARLA BİRLİKTE TAHLİYE

Alınan beyanların ve savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Muhammet Enes Uysal'ı, "öldürmeye teşebbüs" ve "ulaşım araçlarının alı konulması" suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, "yağma" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ise beraat kararı verdi. Kararla birlikte sanığın tahliye edilmesine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Müşteki Dadaş Aras, 21 Ağustos 2020'de, 06 GE 0633 plakalı kamyonuyla ambalaj malzemelerini 'de bulunan bir firmaya naklettikten sonra dönüşte, 'nde sanık 'ın kullandığı çakarlı bir araç tarafından durdurulmuş ve aralarında yaşanan olayı telefon kamerasına kaydederek paylaşmıştı. Sanığın bıçakladığı müştekinin paylaştığı görüntüler, tepkiye neden olmuştu.

Olaydan birkaç gün sonra 24 Ağustos'ta "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan Uysal ile ilgili soruşturma yürüten , soruşturma dosyasını iddianame hazırlanması için ağır ceza yargılamasının bağlı olduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir fezlekeyle göndermişti.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Muhammet Enes Uysal'ın, "kasten öldürmeye teşebbüs, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından 11 yıl 3 aydan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istenmişti.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığınca müştekiye ait 30 bin liranın olay sırasında kaybolduğu iddiası üzerine "yağma" suçundan başlatılan soruşturma ise delil tespit edilemediği gerekçesiyle takipsizlikle sonuçlanmıştı.

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