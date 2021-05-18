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Son dakika: Anne, uyuşturucu bağımlısı kızını üzerine düşerek öldürdü! İfadesi şoke etti

Son dakika haberine göre, 'de anne , uyuşturucu bağımlısı kızı Zeynep ile tartışırken üzerine düştü. Uzun süre hareket etmeyen kızının öldüğünü anlayan anne polise teslim oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2021 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
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Son dakika: Anne, uyuşturucu bağımlısı kızını üzerine düşerek öldürdü! İfadesi şoke etti

'de ev hanımı , uyuşturucu kullandığı için tartıştığı kızı 'ı kazara öldürdü.

Olay, pazar günü ilçesi Mahallesi 421 Sokak'taki evde meydana geldi.

Ayşe Vural, sürekli uyuşturucu kullanan ve zaman zaman eve gelmeyen kızı Zeynep Vural (29) ile kavga etti.

Anne ile kızı arasındaki boğuşma sırasında boynunda fular bulunan Zeynep Vural yere düştükten sonra annesi Ayşe Vural da üzerine kapaklandı.

Zeynep Vural'ın hareketsiz yattığını görünce bayıldığını düşünen anne, kızını mutfaktan odaya taşıdı. Kızının uzun süre sonra kendine gelememesi nedeniyle öldüğünü anlayan Vural, eşi ile konuştuktan sonra polise teslim oldu.

Kızını öldürdüğü itiraf eden Ayşe Vural, eşi Saffet Vural ve oğlu gözaltına alındı. Zeynep Vural'ın cesedi otopsi için morguna kaldırıldı.

'ÜZERİNE DÜŞTÜM'
Ayşe Vural ifadesinde, "Kızım sürekli uyuşturucu kullanıyor. Yine bu nedenle aramızda kavga çıktı. Boğuşma sırasında yere düşünce ben de dengemi kaybederek üzerine düştüm.

Bayıldı zannettim. Mutfaktan odaya taşıdım. Ancak saatlerce kendine gelmedi. Öldüğünü anlayınca teslim olmaya karar verdim" dedi.

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