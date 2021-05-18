Son dakika: Anne, uyuşturucu bağımlısı kızını üzerine düşerek öldürdü! İfadesi şoke etti
Son dakika haberine göre, İzmir'de anne Ayşe Vural, uyuşturucu bağımlısı kızı Zeynep ile tartışırken üzerine düştü. Uzun süre hareket etmeyen kızının öldüğünü anlayan anne polise teslim oldu.
İzmir'de ev hanımı Ayşe Vural, uyuşturucu kullandığı için tartıştığı kızı Zeynep Vural'ı kazara öldürdü.
Anne ile kızı arasındaki boğuşma sırasında boynunda fular bulunan Zeynep Vural yere düştükten sonra annesi Ayşe Vural da üzerine kapaklandı.
Zeynep Vural'ın hareketsiz yattığını görünce bayıldığını düşünen anne, kızını mutfaktan odaya taşıdı. Kızının uzun süre sonra kendine gelememesi nedeniyle öldüğünü anlayan Vural, eşi Saffet Vural ile konuştuktan sonra polise teslim oldu.
Kızını öldürdüğü itiraf eden Ayşe Vural, eşi Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural gözaltına alındı. Zeynep Vural'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
'ÜZERİNE DÜŞTÜM'
Ayşe Vural ifadesinde, "Kızım sürekli uyuşturucu kullanıyor. Yine bu nedenle aramızda kavga çıktı. Boğuşma sırasında yere düşünce ben de dengemi kaybederek üzerine düştüm.
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