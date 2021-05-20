Ayşe Altuntaş'ın nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı! Öldürüp domuz çukuruna gömmüş
ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında bir yıl boyunca aranan Ayşe Altuntaş’ı, sevgilisi Mehmet Taşdelen’in öldürüp domuzlar için açılan çukura gömdüğü ortaya çıktı. Taşdelen, ölen kadının 'köylülerin domuz için' kazdığı çukura düştüğünü, korkması sonucu bagajdaki kazmayı alarak cesedin üzerine toprakla kapattığını iddia etti. Savcının mütalaasını verdiği dava ileri bir tarihe ertelendi.
Hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen tutuklu sevgili Mehmet Taşdelen, ilk duruşmada savunma yapmıştı.
Taşdelen özetle, 5 yıldır yasak aşk yaşadıklarını, genelde ormanda buluştuklarını, ormandaki domuzlardan korktuğu için bir gün Ayşe Altuntaş'ın buluşmaya silahla geldiğini, "Artık evlenelim" ısrarında bulunan kadının intihara kalkıştığı sırada silahı elinden almaya çalışırken patladığını öne sürmüştü.
Taşdelen, ölen kadının 'köylülerin domuz için' kazdığı çukura düştüğünü, korkması sonucu bagajdaki kazmayı alarak cesedin üzerine toprakla kapattığını iddia etti.
'TASARLAYARAK İŞLEDİ'
Davayla ilgili ikinci duruşma dün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Mehmet Taşdelen hakkında "kasten öldürme" suçundan devam eden davada savcı mütalaa verdi. Savcı, olayın kaza olduğunu söyleyen sanığın "cinayet sonrası polis veya ambulansı aramamasını ve maktuleye ait cep telefonu, başörtüsü ve feraceyi yok etmesini ve aracında kazma ve kürek bulunmasını" dikkate alarak cinayeti tasarlayarak işlediğini belirtti: "Gömüldüğü yerde bulunan çukur, kadın sığabilecek şekilde.
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