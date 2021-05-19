Manisa'da 4 gencin nasıl öldükleri ortaya çıktı! İşte jandarmanın hazırladığı kriminal rapor

3 GENÇTEN ALINAN SVAPLARDA ATIŞ ARTIKLARI BULUNDU



Olayla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan beklenen kriminal rapor, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği'nce hazırlanan uzmanlık raporunda olay yerinde bulunan 4 adet 12 kalibre av fişeği kartuşunun yine olay yerinde bulunan kırma av tüfeğinden atıldığı tespit edildi. Muharrem Zengin, Serkan Zangal ve Neşet Dalgın'ın sağ el, sol el, yüz ve elbise üzerinden alınan svaplarda atış artıklarının bulunduğu, Ümit Zangal ile olay yeri ilk görgü tanığı Deniz Cüvelek'e ait svaplarda atış artığı bulunmadığı rapora yansıdı.

SVAP NEDİR?

Atış artığı, yangın başlatıcı-hızlandırıcı ve patlayıcı madde artıklarından örnek alma işlemidir. Taşınamayan veya laboratuvara götürülmesi mümkün olmayan biyolojik numunelerden steril olarak sürüntü şeklinde alınan numunedir. Biyolojik numune toplamak için steril pamuklu çubuk kullanılır.