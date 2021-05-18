Manisa'da 4 genç ölü bulundu! Sevgilisine attığı mesaj...

OLAY GÜNÜ OLAN MESAJ VE ARAMA KAYITLARI SİLİNDİ İDDİASI



Savcılık soruşturmayı yürütürken 4 gencin cep telefonuna incelemek üzere el koymuştu. Sadece Serkan Zangal'ın cep telefonunun açılmış, diğer 3 gencin cep telefonları açılıp incelenememişti. İddiaya göre ailelere 3 telefonun kırıldığı söylendi. Aileler bunun üzerine telefonları kıran kişilerle 'suç delilinin yok edilmesi', 'mala zarar verme' ve 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak soruşturma tamamlandıktan sonra 3 telefon da ailelere sağlam olarak teslim edildi. Buruk bir sevinç yaşayan aileler, bu kez de telefonlarda olay günkü mesaj ve arama kayıtlarının silindiği iddiasıyla Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak 'kovuşturmaya yer yoktur' kararına itiraz etti.

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