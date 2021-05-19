Son dakika | Arıcıların kabusu! Vatandaş endişeli! Katil arı Giresun’da da görüldü

BİYOLOJİK MÜCADELE BAŞLATILACAK

Ormandaki kestane ağaçlarında tespit edilen gal arısı nedeniyle bu yıl yeterli verim alamayacaklarını belirten Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Elevli, "Diğer illerde olduğu gibi Giresun'da da biyolojik mücadele başlatılacağı bilgisini aldık. Bu gal arısı böceklerini yiyerek yok edecek bir başka böcek türünün doğaya bırakılacağı ifade edildi ancak bugün mücadele başlamış olsa dahi en az 2 ila 5 yıl arasında bir zaman gerektiği ifade ediliyor. Dolayısıyla bölgemizde en az 5 yıl kestane balı üretiminde bir rekolte düşüklüğü ciddi anlamda yaşanacaktır. Nasıl ki insanların başına korona virüs musallat olduysa kestanelerin de korona virüsü bu böcek olmuştur" ifadelerini kullandı.

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