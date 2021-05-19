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İzmir'de annesini bıçaklayıp 2 kişiyi öldüren şahıs kaçarken kameraya yakalandı!

'de dün saat 12.15 sıralarında ilçesi Sokak'taki pide salonunda garsonluk yapan annesi 40 yaşındaki ’ı yaralayıp, aynı mekanda şef garson olan annesinin sevgilisi  ile market sahibi ’ü (43) öldüren Ç.B. (19) güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
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İzmir'de annesini bıçaklayıp 2 kişiyi öldüren şahıs kaçarken kameraya yakalandı!

Olay, dün saat 12.15 sıralarında ilçesi Sokak'taki pide salonunda meydana geldi. 'dan amcası O.B ile 'e gelen Ç.B. (19) annesi (40) ile üvey babası 'un çalıştığı pide salonuna girdi.

Yaşanan tartışmanın ardından bıçakla pidecide garson olarak çalışan annesini ağır şekilde yaralayan Ç.B., daha sonra annesinin imam nikahlı eşi Marangoz'a silahla ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Marangoz olay yerinde hayata gözlerini yumdu.

SESLERİ DUYUP DIŞARI ÇIKINCA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Silah seslerini duyunca dışarı çıkan 43 yaşındaki de kendisine isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağı yaralı Ayten Çakır'ı , ardından kaldırıldı. Olaydan sonra Ç.B. ve O.B polis ekiplerince gözaltına alındı.

Diyarbakır'da resmi nikahlı olduğu eşinden ayrılan Ayten Çakır'ın İzmir'e Behçet Marangoz'un yanına geldiği, 6 sene önce dini nikah kıyarak birlikte yaşamaya başladıkları öğrenildi.

Hasan Türk

Ç.B. cinayetin ardından yaya olarak kaçarken güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Ç.B. eli kanlı şekilde koştururken görülüyor.

Öte yandan kaza kurşunuyla hayatını kaybeden market sahibi Hasan Türk'ün bir hafta önce doğum gününü kutladığı öğrenildi.

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