Tam kapanma sonrası 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu!
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe günü başlayan ve bugün sabah saat 05.00’te biten 'tam kapanma' döneminin ardından 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu arttı. trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.
YAŞAM AA
Türkiye genelinde 81 ilde, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan tam kapanma uygulaması 05.00 itibarıyla sona erdi.
Bu dönemi memleketlerinde geçiren vatandaşların, yaşadıkları şehirlere dönüşe başlaması, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası olan Kırıkkale'de sabah saatlerinden itibaren yoğunluğa neden oldu.
Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.
Ekipler, Yeni Sanayi ve Yenişehir kavşaklarında akımı çekerek trafik yoğunluğunu azaltmaya çalışıyor. Trafik yoğunluğunun gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.