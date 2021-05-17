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İstanbul’da kendini polis olarak tanıtan 2 kişi Ummanlı turiste dehşeti yaşattı

'nın son gününde 'ne gezmeye çıkan Ummanlı turist, kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi tarafından götürüldüğü iş yerinde başına tabanca kabzası ile vurularak, 10 bin doları çalındı. Bayramdan hayatının şokunu yaşayan turist, gözyaşına boğuldu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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İstanbul’da kendini polis olarak tanıtan 2 kişi Ummanlı turiste dehşeti yaşattı

Turist olarak 'ye gelen Ummanlı , 'nın son gününde 'ne gezmeye çıktı.

Bu sırada Safara'nın yanına yaklaşan kimlikleri belirsiz 2 kişi, polis olduklarını söyleyip, pasaport kontrolü yaptı.

Ardından da Safara'yı bir iş yerine sokup, başına tabanca kabzasıyla vurdular. Üzerindeki 10 bin doları alıp, kaçtılar.

İhbar üzerine gelen polislere gözyaşı içerisinde yaşadıklarını anlatan Halife Safara, şüphelilerin ve parasının bulunmasını istedi.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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