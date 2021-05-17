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İstanbul’da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

ilçesi Çamlık Mahallesi Başak Sokak’ta sabah saat 10 sularında 5 katlı binanın beşinci katında çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.05.2021
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İstanbul’da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Çekmeköy, Çamlık Mahallesi Başak Sokakta beş katlı binanın beşinci katında saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina sakinleri de büyük panik yaşadı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 2 kişi dumandan etkilendi. 2 kişiye ambulans içerisinde müdahalede bulunuldu.

Görgü tanığı, "Yangın sırasında içeride hasta bir kadın ile 2 tane de çocuk bulunuyordu. Onları da çıkardık, durumlar gayet iyi" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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