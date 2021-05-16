Şanlıurfa'da maytap kavgası!

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden polis ekipleri kavgaya müdahale ederek ayırırken yaralılar ise ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.