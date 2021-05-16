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Otobüs yolculuğu için bilet alanlar dikkat! Şaşırtan olay

vakalarının artmasıyla uygulanmaya başlanan 17 günlük tam kapanmanın son gününde ’a dönüşler için otogarda bilet telaşı başladı. Yüzde 100 kapasiteyle bilet satan seyahat firmaları, kademeli normalleşmede kapasitenin yüzde 50’si kadar yolcu kısıtlaması gelince ne yapacağını şaşırdı.

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Giriş Tarihi: 16.05.2021 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021
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Otobüs yolculuğu için bilet alanlar dikkat! Şaşırtan olay

29 Nisan Perşembe günü başlayan tam kapanma, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te son bulacak. Tam kapanma öncesinde 'dan ayrılanlar için dönüş yolculuklarına erken saatlerde başlayacak.

YOĞUNLUK BİR HAFTA SÜRECEK

Durum böyle olunca İstanbul'a dönüşlerde bilet bulmak da güçleşiyor. 'nda dönüş biletlerinin tükenmeye yakın olduğunu söyleyen seyahat firması yetkilileri, yoğunluğun bir hafta boyunca süreceğini dile getirdi.

YÜZDE 100 KAPASİTE İLE BİLETLER SATILDI

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeye göre şehirlerarası seyahatlerin yüzde 50 yolcu kapasitesiyle yapılacağı duyuruldu. Biletlerini yüzde 100 kapasiteyle satan firma yetkilileri ise oluşan yeni durumla ne yapacağını şaşırdı. Yolculara biletleri iade edeceklerini söyleyen yetkililer, bilet fiyatlarının yükselebileceğini ifade etti.

BİLET KALMADI

Taleplerin oldukça yoğun olduğunu söyleyen firma yetkilisi Halis Tekin, "Biz İstanbul-, Hatay-İstanbul bölgesinde çalışıyoruz. Bölgemiz en az 10 firmadan ibaret. Her firmada 4-5 Allah izin verirse yarın Hatay'dan İstanbul'a sefer alacak. Şu an bilet yok. Doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış durumda. İlk bir hafta doluluk oranı yüzde 70-80 arasında olur" şeklinde konuştu.

Tam kapanma bitiyor! İşte detaylar... TAM KAPANMA BİTİYOR! İŞTE DETAYLAR...

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