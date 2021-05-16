Son dakika: Bursa'da paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan Muammer Yolcu’dan acı haber

Ekipler arazi araçları ve ATV araçları ile araziye girerken, köpekli arama ve drone ile havadan arama çalışmaları yapıldı.



7 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI



Arama çalışmalarını genişleten ekipler, 7 saattir haber alınmayan Muammer Yolcu'nun cansız bedenine Yeni Sölöz Mahallesi Eğrentitüzü mevkiindeki ormanlık alanda ulaştı. İlk belirlemelere göre Yolcu'nun rüzgar sebebiyle savrulup, paraşüt ile bağlantısının koptuğu, daha sonra yere çakıldığı belirtildi.