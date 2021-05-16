Son dakika: Bursa'da paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan Muammer Yolcu’dan acı haber
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağından paraşütle atlayan ve yaklaşık 7 saattir haber alınamayan 37 yaşındaki Muammer Yolcu’nun cansız bedenine ulaşıldı. Son dakika yaşam haberine dair detaylar haberimizde...
Orhangazi ilçesinde bir dönem yerel bir gazetenin işletmesini yapan Muammer Yolcu (37), Gürle Dağından paraşütle atladı.
Bir süre sonra olumsuz hava şartları nedeniyle kontrolden çıkan paraşütçü, gözden kayboldu.
Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Ekipler arazi araçları ve ATV araçları ile araziye girerken, köpekli arama ve drone ile havadan arama çalışmaları yapıldı.
7 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Arama çalışmalarını genişleten ekipler, 7 saattir haber alınmayan Muammer Yolcu'nun cansız bedenine Yeni Sölöz Mahallesi Eğrentitüzü mevkiindeki ormanlık alanda ulaştı. İlk belirlemelere göre Yolcu'nun rüzgar sebebiyle savrulup, paraşüt ile bağlantısının koptuğu, daha sonra yere çakıldığı belirtildi.
EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU, YAKINLARI BAYGINLIK GEÇİRDİ
Yeni Sölöz meydanında gelecek olan iyi bir haberi bekleyen Muammer Yolcu'nun eşi ve yakınlarına acı haber verildi.
Yolcu'nun eşi ve yakınları acı haberi alınca baygınlık geçirip, gözyaşlarına boğuldu.
Muammer Yolcu'nun cansız bedeni, Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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