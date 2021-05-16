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Son dakika: Bursa'da paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan Muammer Yolcu’dan acı haber

’nın ilçesinde Gürle Dağından paraşütle atlayan ve yaklaşık 7 saattir haber alınamayan 37 yaşındaki ’nun cansız bedenine ulaşıldı. Son dakika yaşam haberine dair detaylar haberimizde...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2021 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021
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Son dakika: Bursa'da paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan Muammer Yolcu’dan acı haber

ilçesinde bir dönem yerel bir gazetenin işletmesini yapan (37), Gürle Dağından paraşütle atladı.

Bir süre sonra olumsuz hava şartları nedeniyle kontrolden çıkan paraşütçü, gözden kayboldu.

Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Bölgeye , , Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), , ve ekipleri gönderildi. 300 kişilik arama kurtarma ekibi, haber alınamayan Muammer Yolcu için seferber oldu.

Ekipler arazi araçları ve ATV araçları ile araziye girerken, köpekli arama ve drone ile havadan arama çalışmaları yapıldı.

7 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama çalışmalarını genişleten ekipler, 7 saattir haber alınmayan Muammer Yolcu'nun cansız bedenine Eğrentitüzü mevkiindeki ormanlık alanda ulaştı. İlk belirlemelere göre Yolcu'nun rüzgar sebebiyle savrulup, ile bağlantısının koptuğu, daha sonra yere çakıldığı belirtildi.

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU, YAKINLARI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Yeni Sölöz meydanında gelecek olan iyi bir haberi bekleyen Muammer Yolcu'nun eşi ve yakınlarına acı haber verildi.

Yolcu'nun eşi ve yakınları acı haberi alınca baygınlık geçirip, gözyaşlarına boğuldu.

Muammer Yolcu'nun cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından 'na kaldırıldı.

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