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Son dakika: Kudüs'ün kuzeyindeki Givat Ze'de sinagogda tribün çöktü: En az 50 yaralı

Son dakika haberi... 'ün kuzeyindeki 'ev yerleşim yerinde yapılan ayin sırasında tribün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10'u 60 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye 2 helikopter, çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 16.05.2021 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021
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Son dakika: Kudüs'ün kuzeyindeki Givat Ze'de sinagogda tribün çöktü: En az 50 yaralı

Doğu 'te yer alan yasa dışı 'ev Yahudi yerleşim birimindeki bir oturma yerleri ayin sırasında çöktü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan yazılı açıklamada, 10'u ağır 60 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan söz konusu sinagogun yapım halinde olduğu ve bugün ilk kez ayin yapıldığı ifade edildi.

Polisten yapılan açıklamada ise ayin sırasında sinagogda 650 kişinin bulunduğu kaydedildi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE ÇÖKME OLMUŞTU

İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı'nda 1 Mayıs'ta Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdihamda da 45 kişi hayatını kaybetmişti.

OLAY SONRASI FOTOĞRAFLAR


Yahudilerin bayram kutlaması felakete dönüştü YAHUDİLERİN BAYRAM KUTLAMASI FELAKETE DÖNÜŞTÜ

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