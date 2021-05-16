Son dakika: Kudüs'ün kuzeyindeki Givat Ze'de sinagogda tribün çöktü: En az 50 yaralı
Son dakika haberi... Kudüs'ün kuzeyindeki Givat Ze'ev yerleşim yerinde sinagogda yapılan ayin sırasında tribün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10'u 60 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye 2 helikopter, çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.
DÜNYA İHA
Öte yandan söz konusu sinagogun yapım halinde olduğu ve bugün ilk kez ayin yapıldığı ifade edildi.
Polisten yapılan açıklamada ise ayin sırasında sinagogda 650 kişinin bulunduğu kaydedildi.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE ÇÖKME OLMUŞTU
İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı'nda 1 Mayıs'ta Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdihamda da 45 kişi hayatını kaybetmişti.
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