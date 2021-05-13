Son dakika: İstanbul Haramidere metrobüs durağında rehine krizi
İstanbul Haramidere'deki metrobüs durağında iddiaya göre bir şahıs, Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüs şoförünü rehin aldı. Özel harekat polisleri operasyonla şahsı ikna edip metrobüsten çıkardı ve şahıs gözaltına alındı.
Esenyurt Haramidere metrobüs durağında metrobüs içerisinde Ali K. isimli bir kişi elinde kesici aletle metrobüsü rehin aldı.
Madde bağımlısı olduğu öğrenilen şüphelinin kesici aletle kendisine zarar verdiği ve polis ekiplerini olay yerine yaklaştırmadığı belirtildi.
Metrobüs durağına tedbir amaçlı 112 sağlık ekipleri ve özel harekat polisleri sevk edildi.
Uyuşturucu madde krizine giren şahsın uyuşturucu madde talebinde bulunduğu iddia edildi.
Özel harekat polisleri operasyonla şahsı ikna edip metrobüsten çıkardı ve şahıs gözaltına alındı.
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