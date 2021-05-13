Son dakika: İstanbul Haramidere metrobüs durağında rehine krizi

Esenyurt Haramidere metrobüs durağında metrobüs içerisinde Ali K. isimli bir kişi elinde kesici aletle metrobüsü rehin aldı.

Madde bağımlısı olduğu öğrenilen şüphelinin kesici aletle kendisine zarar verdiği ve polis ekiplerini olay yerine yaklaştırmadığı belirtildi.