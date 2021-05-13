13 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Arızalanan otomobilinin yanında beklemek hayatına mal oldu

Arızalanan otomobilinin yanında beklemek hayatına mal oldu

Son dakika haberleri... 'in ilçesinde, otoyolda arızalanan otomobili için yardım çağıran (61), arkadan gelen otomobilin, çarpmasıyla hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2021
ABONE OL
Arızalanan otomobilinin yanında beklemek hayatına mal oldu
Kaza, akşam saatlerinde kavşağında meydana geldi. Tarsus istikametinde seyir halinde olan Eda F. yönetimindeki 01 AEJ 145 plakalı otomobil, aynı güzergahta arıza yapan ve yardım beklemek için duran 'e ait 01 D 6414 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Arıza yapan otomobilinin yanında bekleyen Gönül, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gönül'ün olay yerine hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası sinir krizi geçiren Eda F. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA