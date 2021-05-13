Arızalanan otomobilinin yanında beklemek hayatına mal oldu
Son dakika haberleri... Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda arızalanan otomobili için yardım çağıran Mustafa Gönül (61), arkadan gelen otomobilin, çarpmasıyla hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Pozantı Tarsus kavşağında meydana geldi. Tarsus istikametinde seyir halinde olan Eda F. yönetimindeki 01 AEJ 145 plakalı otomobil, aynı güzergahta arıza yapan ve yardım beklemek için duran Mustafa Gönül'e ait 01 D 6414 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Arıza yapan otomobilinin yanında bekleyen Gönül, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gönül'ün olay yerine hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası sinir krizi geçiren Eda F. ise gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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