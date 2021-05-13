Arızalanan otomobilinin yanında beklemek hayatına mal oldu

Arıza yapan otomobilinin yanında bekleyen Gönül, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gönül'ün olay yerine hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası sinir krizi geçiren Eda F. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.