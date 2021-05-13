Bayramın ilk gününde şehitlikte duygu dolu anlar: Sen bana gelemedin ama ben sana geldim
Kanlıpınar Şehitliği, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde şehit ailelerini ağırladı. Ziyaretlerde duygu dolu anlar yaşanırken, şehit yakını çocuklar bayram kıyafetleriyle şehit kabirlerinin başında yerini aldı. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca’nın annesi Nurhan Karaca, “Bayramın mübarek olsun oğlum, sen bana gelemedin ama ben sana geldim” sözleriyle yürek dağladı. Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin’in eşi Yeter Çetin “Buruğuz, eksiğiz” dedi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında arife günü ve bayramın ilk günü ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde evlatlarını, eşlerini, babalarını ziyaret etti.
Eskişehir'de bulunan Kanlıpınar Şehitliğine sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler, kendileriyle aynı kaderi paylaşan diğer şehit yakınlarıyla şehitlikte bayramlaştı. Bayram şekerlerinin ikram edildiği şehitliğe, şehit yakını çocuklar bayramlıklarını giyerek geldi. İl Müftülüğüne bağlı görevli imam eşliğinde şehitler için Kur'an-ı Kerim okunurken, şehit yakınlarının dua sesleri yankılandı. şehit mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Şehit yakınları, mezarlıkları sularken duygu dolu anlar yaşadı.
"SEN BANA GELEMEDİN AMA BEN SANA GELDİM"
Geçtiğimiz yıl Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın annesi Nurhan Karaca, yakınlarıyla birlikte şehitliği ziyaret etti. Gözyaşlarının tutamayan Şehit Annesi Nurhan Karaca, "Geçen yıl 5 Şubat'ta çığda kurtarmaya gittiğin oğlum çığ altında kalarak şehit oldu. Onsuz üçüncü bayramımız. Bizim hiç bayramımız yok. Bizim evimiz şehitlik. Canımız, parçamız, her şeyimiz burada. Vatan sağ olsun. İki oğlum da asker. Birisini şehit verdim. Birisi jandarma olarak hala görevine devam ediyor. Vatana iki tane jandarma yetiştirmekten gurur ve onur duyuyorum. Vatanımız sağ olsun. Tarkan Karaca oğlumla da gurur duyuyorum. Beni bu dünyada da öbür dünyada da hep gururlandırdı. Onur duyuyorum onunla. Bayramın mübarek olsun oğlum, sen bana gelemedin ama ben sana geldim" ifadelerini kullandı.
"BURUĞUZ, EKSİĞİZ"
2018 yılında Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in eşi Yeter Çetin, kızıyla birlikte eşinin kabrini ziyarete geldi. Tek beklentisinin şehitlerinin unutulmaması olduğunu belirten şehit eşi Yeter Çetin, "Buruğuz, eksiğiz. Buraya geliyoruz her bayram. Şehitliği ziyaret ediyoruz. Bizim tek isteğimiz onların unutulmaması. Çok şükür geliyoruz. Vatan sağ olsun diyoruz" dedi.
MEZAR TAŞINDAKİ FOTOĞRAFINI ÖPTÜ
Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin, şehadete ulaştığında 40 günlük olan kızı Gökçen Çetin'de şehitlikteydi. Bayramlık kıyafetlerini giyerek, bayram şekeriyle babasının kabrine gelen 3 yaşındaki şehit kızı Gökçen Çetin, evinden getirdiği küçük sulama kabıyla çiçekleri suladı
Ardından babasının mezar taşındaki fotoğrafına bakarak şeker uzattı. Annesinin yardımıyla şehit babasının mezar taşındaki fotoğrafını öpen küçük kız, duygu dolu anlar yaşattı.
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