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Sivas'ta iskambil oynarken yakalanan 17 kişiye 30 bin 639 lira ceza

'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, okey salonunda iskambil oynayan 16 kişi ile iş yeri sahibine toplam 30 bin 639 lira para cezası uygulandı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 13.05.2021
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Sivas'ta iskambil oynarken yakalanan 17 kişiye 30 bin 639 lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki bir okey salonunda "tam kapanma" kuralları ihlal edilerek iskambil oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, oyun salonunda yaptıkları denetimde, içerideki 16 kişi ile iş yeri sahibine, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, maske takmamak ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 30 bin 639 lira ceza uygulanması için tutanak düzenledi.

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