Ümitcan Uygun'un avukatından Kemal Doğulu hakkında suç duyurusu
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Aleyna Çakır cinayetinde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun’un annesi Gülay Uygun, dağlık alanda ölü bulunmuştu. Yanında gazeteci Müge Anlı'yı hedef gösteren not sonrası sosyal medyada Müge Anlı’ya destek mesajları paylaşıldı. Anlı’ya destek mesajı paylaşan modacı Kemal Doğulu hakkında Uygun'un avukatı savcılığa başvurdu. Avukat, Doğulu’nun milyonlarca takipçisi olduğunu, Uygun’a yönelik attığı mesaj nedeniyle hakarete maruz kaldığını ileri sürdü.
Ankara Keçiören'de Aleyna Çakır, 3 Haziran'da bir evde ölü bulundu. Sevgilisi Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkınca, Uygun gözaltına alındı. İfadesi alınan genç, serbest bırakıldı.
Çakır'ın ölümüyle ilgili televizyon programına katılan bir tanık, Uygun'un çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olan annesi Gülay Uygun'un, yurtlardaki kız öğrencileri kötü yola düşürdüğünü iddia etti. Bunun üzerine Uygun'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Gülay Uygun, yakınları tarafından Keçiören'de her zaman gittikleri boş alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu.
ANNESİ İNTİHAR ETMİŞTİ
Gülay Uygun'un ölümü sonrası Ümitcan Uygun, "Kendi babası kızına tecavüz eden kansızın biridir. Bu saatten sonra kimse susmayacak. Sizin yüzünüzden dolayı benim annem orada yatıyor. Bu ölümden de Müge Anlı ve yanında çalışıp da beni 24 saat arayanlar suçludur" dedi.
KEMAL DOĞULU'DAN MÜGE ANLI'YA DESTEK
Ümitcan Uygun'un Müge Anlı'yı sorumlu tutması ardından sosyal medyada olayla ilgili yorumlar yapıldı. Yorum yapanlardan birisi de ünlü modacı Kemal Doğulu'ydu.
Uygun'un sözlerini paylaşarak, 'Şaka mı yapıyor bu ş..' yazdı. Uygun ailesinin avukatı Çağatay Cengiz, Doğulu'nun bu paylaşımı sonrası savcılığa başvurarak Kemal Doğulu'nun milyonlarca takipçisi olduğunu, müvekkili Ümit Can Uygun'un hakarete maruz kaldığını ileri sürdü.
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