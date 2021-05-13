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Ümitcan Uygun'un avukatından Kemal Doğulu hakkında suç duyurusu

ile Tatlı Sert programında araştırılan cinayetinde baş şüpheli olan ’un annesi Gülay Uygun, dağlık alanda ölü bulunmuştu. Yanında gazeteci Müge Anlı'yı hedef gösteren not sonrası sosyal medyada Müge Anlı’ya destek mesajları paylaşıldı. Anlı’ya destek mesajı paylaşan modacı hakkında Uygun'un avukatı savcılığa başvurdu. Avukat, Doğulu’nun milyonlarca takipçisi olduğunu, Uygun’a yönelik attığı mesaj nedeniyle hakarete maruz kaldığını ileri sürdü.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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Ümitcan Uygun'un avukatından Kemal Doğulu hakkında suç duyurusu

Ankara Keçiören'de , 3 Haziran'da bir evde ölü bulundu. Sevgilisi 'un, Çakır'a şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkınca, Uygun gözaltına alındı. İfadesi alınan genç, serbest bırakıldı.

Çakır'ın ölümüyle ilgili televizyon programına katılan bir tanık, Uygun'un çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olan annesi Gülay Uygun'un, yurtlardaki kız öğrencileri kötü yola düşürdüğünü iddia etti. Bunun üzerine Uygun'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Gülay Uygun, yakınları tarafından Keçiören'de her zaman gittikleri boş alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu.

ANNESİ İNTİHAR ETMİŞTİ

Gülay Uygun'un ölümü sonrası Ümitcan Uygun, "Kendi babası kızına tecavüz eden kansızın biridir. Bu saatten sonra kimse susmayacak. Sizin yüzünüzden dolayı benim annem orada yatıyor. Bu ölümden de ve yanında çalışıp da beni 24 saat arayanlar suçludur" dedi.

KEMAL DOĞULU'DAN MÜGE ANLI'YA DESTEK

Ümitcan Uygun'un Müge Anlı'yı sorumlu tutması ardından sosyal medyada olayla ilgili yorumlar yapıldı. Yorum yapanlardan birisi de ünlü modacı 'ydu.

Uygun'un sözlerini paylaşarak, 'Şaka mı yapıyor bu ş..' yazdı. Uygun ailesinin avukatı Çağatay Cengiz, Doğulu'nun bu paylaşımı sonrası savcılığa başvurarak Kemal Doğulu'nun milyonlarca takipçisi olduğunu, müvekkili Ümit Can Uygun'un hakarete maruz kaldığını ileri sürdü.

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