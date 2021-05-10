Marmara'yı saran deniz salyasına karşı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine talimat verildi

Bu durum balıkçılığın zarar görmesine, deniz suyu içerisinde oksijenin azalması ile deniz ekosisteminin zarar görmesine neden oluyor. Ayrıca, müsilaj oluşumları görsel olarak da deniz yüzeyinde olumsuz görüntü oluşturuyor.

Bu çerçevede, denizde meydana gelen müsilaj probleminin önlenebilmesi için kirleticilerin kaynağında azaltılmasına yönelik inceleme ve denetimlerin yapılması, özellikle deniz ortamına deşarj yapılan evsel atık suların mevzuata uygun arıtılıp arıtılmadığının tespiti ve arıtma uygulanmadan yapılan deşarjların engellenmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine talimat verildi.