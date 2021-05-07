İstanbul’un deniz kenarlarında korkunç görüntü! Pendik Marina'yı deniz salyaları kapladı

Son haftalarda Marmara Denizi'nde sıklıkla deniz salyası olarak bilinen müsilaj görülüyor. Son 3 aydır Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünde etkili olan deniz salyası olarak bilinen müsilaj tabakasının uydu görüntüsü tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Balık ve su samuru ölümlerine ve yol açıp tekne sahiplerini motor çalıştıramaz hale getiren salyaların özellikle Bursa kıyılarında Gemlik ve Mudanya ilçelerinde yoğunlukta olması dikkat çekti. Öte yandan Pendik Marina'yı da deniz salyaları tamamen kapladı.

Milyonluk teknelerin demirlediği marinayı saran deniz salyaları, çevredekilerde endişeye yol açtı. Görüntüsü ile denizin tüm güzelliğini bozan deniz salyaları, kokusu ile de rahatsız etti.

"MANZARA ÇOK KÖTÜ"

Balıkçılık yapan Ercan Erin, "Manzara çok kötü. Siz de görüyorsunuz zaten anlatmamıza gerek yok. Tekneleri sarmış durumda, marinayı sardı. Her taraf böyle" şeklinde konuştu.