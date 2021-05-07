07 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’un deniz kenarlarında korkunç görüntü! Pendik Marina'yı deniz salyaları kapladı

İstanbul’un deniz kenarlarında korkunç görüntü! Pendik Marina'yı deniz salyaları kapladı

Marmara Denizi'ni deniz salyası olarak bilinen müsilaj bastı. Deniz salyalarının 'yı tamamen kaplaması korkuya yol açtı. Hem görüntüsü hem de kokusuyla rahatsız eden deniz salyaları ile ilgili bölgede balıkçılık yapanlar, “Manzara korkunç, Siz de görüyorsunuz zaten anlatmamıza gerek yok.” ifadelerini kullandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
ABONE OL
İstanbul’un deniz kenarlarında korkunç görüntü! Pendik Marina'yı deniz salyaları kapladı

Son haftalarda Marmara Denizi'nde sıklıkla deniz salyası olarak bilinen müsilaj görülüyor. Son 3 aydır Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünde etkili olan deniz salyası olarak bilinen müsilaj tabakasının uydu görüntüsü tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Balık ve su samuru ölümlerine ve yol açıp tekne sahiplerini motor çalıştıramaz hale getiren salyaların özellikle Bursa kıyılarında Gemlik ve Mudanya ilçelerinde yoğunlukta olması dikkat çekti. Öte yandan Pendik Marina'yı da deniz salyaları tamamen kapladı.

Milyonluk teknelerin demirlediği marinayı saran deniz salyaları, çevredekilerde endişeye yol açtı. Görüntüsü ile denizin tüm güzelliğini bozan deniz salyaları, kokusu ile de rahatsız etti.

"MANZARA ÇOK KÖTÜ"

Balıkçılık yapan Ercan Erin, "Manzara çok kötü. Siz de görüyorsunuz zaten anlatmamıza gerek yok. Tekneleri sarmış durumda, marinayı sardı. Her taraf böyle" şeklinde konuştu.

Marmara Denizinde salya araştırması! MARMARA DENİZİ'NDE SALYA ARAŞTIRMASI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA