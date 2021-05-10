‘Tavuklu keşkek’ faciası can almıştı! Uzman isim uyardı: Çapraz bulaşa dikkat!

TAVUK ZEHİRLENMESİ NEDİR?

Besin kaynaklı mikrobik hastalıklara bazen "besin zehirlenmesi" denilmektedir. Neyse ki çoğu zaman hastaneye başvurmadan, tıbbi yardım almadan çözülebilen bu hastalıklar nadiren de olsa çok ağır tablolara neden olabilir.

Birçok bakteri besin zehirlenmesine neden olabilir, bunların en sık görüleni Salmonella adı verilen bakteridir. Kümes hayvanlarının etinde son derece yüksek miktarda bulunabilen bir bakteri olan Salmonella, pişmemiş veya yetersiz pişmiş besinlerin tüketilmesi sonucunda tifo'dan basit ishale birçok hastalığa yok açabilir.