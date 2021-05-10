FSM Köprüsü'nde korkunç kaza! Ön tekerini kaldırıp ilerleyen motosikletli hayatını kaybetti

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde(FSM) gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 DSU 607 plakalı motosikleti kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, Ankara istikametinde motosikletin ön tekerini kaldırarak ilerlemeye çalıştığı sırada kaza yaptı.