Son dakika: Muğla’nın Marmaris ilçesinde deprem (2021 SON DEPREMELER)
Son dakika deprem haberi… AFAD verilerine göre; Muğla’nın Marmaris ilçesinde saat 00:44'te 3.8’lik bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 62.10 km olarak kayda geçti.
Depremin derinliği 62.10 kilometre olarak kayda geçti. Deprem çevre il ve ilçelerde kısa süreli paniğe yol açtı.
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