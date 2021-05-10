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Son dakika: Muğla’nın Marmaris ilçesinde deprem (2021 SON DEPREMELER)

deprem haberi… verilerine göre; ’nın ilçesinde saat 00:44'te 3.8’lik bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 62.10 km olarak kayda geçti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.05.2021 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021
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Son dakika: Muğla’nın Marmaris ilçesinde deprem 2021 SON DEPREMELER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () verilerine göre; 'nın ilçesinde saat 00:44'te 3.8'lik bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 62.10 kilometre olarak kayda geçti. Deprem çevre il ve ilçelerde kısa süreli paniğe yol açtı.

2021 SON DEPREMLER

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