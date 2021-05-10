Antalya'da kadın tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

Elmalı Uzunköprü Hanönü Mahallesi'nde oturan Salih K. ile eşi Hülya K. arasında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Hülya K., eşini bıçakla yaraladı. Olayın haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi.