10 Mayıs 2021, Pazartesi
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Antalya'da kadın tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

'nın ilçesinde 64 yaşındaki . çıkan tartışmada 60 yaşındaki kocası .’yı bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.05.2021 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021
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Antalya'da kadın tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

'nde oturan . ile eşi . arasında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Hülya K., eşini bıçakla yaraladı. Olayın haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi.

Olay, yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Salih K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Salih K.'nin cenazesi morguna konuldu.

Elmalı Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Hülya K.'yi gözaltına aldı. Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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