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Son dakika | İçişleri Bakanlığı: Tunceli Ovacık'ta 3 PKK'lı öldürüldü

SON DAKİKA... , 'nin ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
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Son dakika | İçişleri Bakanlığı: Tunceli Ovacık'ta 3 PKK'lı öldürüldü

İçişleri Bakanlığı "Eren-7 operasyonu kapsamında, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Ovacık kırsalında, kahraman Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda; teröristlerle çıkan çatışmada, 3 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasını yaptı.

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