Son dakika | İçişleri Bakanlığı: Tunceli Ovacık'ta 3 PKK'lı öldürüldü
SON DAKİKA... İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı "Eren-7 operasyonu kapsamında, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Ovacık kırsalında, kahraman Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda; teröristlerle çıkan çatışmada, 3 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasını yaptı.