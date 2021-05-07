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Ataşehir'de motosiklet sürücüsü beton mikserinin altında kalarak can verdi

'de, yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü beton mikserinin altında kalarak öldü. Vefat eden kişinin kardeşi olay yerine gelince, ağabeyinin cansız bedeniyle karşılaştı ve sinir krizleri geçirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2021
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Ataşehir'de motosiklet sürücüsü beton mikserinin altında kalarak can verdi

Kaza, Caddesi 51. Sokak'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Caddede ilerleyen yabancı uyruklu kişinin kullandığı 34 PJ 3360 plakalı motosiklet, sokak önüne çıkan 34 AEN 141 plakalı beton mikserine çarptı. Beton mikserinin altında kalan adı öğrenilemeyen yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza yerine gelen kardeşi, ağabeyinin cansız bedeniyle karşılaşınca sinir krizleri geçirdi.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, çevre güvenliğini alırken, beton mikseri sürücüsü emniyete götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Cenaze morguna kaldırıldı.


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