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İstanbul'da gökyüzünde dikkat çeken hareketlilik! İşte sıralı ışıkların nedeni…

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Giriş: 07.05.2021 01:35
Güncelleme:07.05.2021 01:40
İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren sıralı ışıklar merak uyandırdı. Işıkları kaydeden çok sayıda kişi görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, sosyal medya hesabından Tübitak Ulusal Gözlemevi tarafından çekilen Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlamasını paylaştı.

İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde enteresan görüntüler oluştu.

Sıralı şekilde ilerleyen ışıkları görenler, o anları kameralarıyla kayıt altına aldı. Çok sayıda kişi merak uyandıran bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.



Gökyüzündeki sıralı ışıkların, ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in, "Yıldız Savaşları Günü" olarak kutlanan 4 Mayıs'ta, uzaya yolladığı Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusu olduğu belirtiliyor.



BAKAN VARANK, TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ'NİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank da, Twitter'dan Antalya Bakırlıtepe Tübitak Ulusal Gözlemevi Tüm Gökyüzü Kamerası ile bulutlu havaya rağmen Kuzey-Batı ufkunda görüntülenen Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlamasını paylaştı.

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