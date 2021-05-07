TÜİK araştırmasında ilginç sonuçlar! Aileler küçülüyor, yalnızlık artıyor
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aile istatistikleri araştırmasında ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmaya göre aileler küçülürken, yalnızlık artıyor. Türkiye’de 2008’de 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü 3.3 kişiye düştü. Yüzde 13.9 olan yalnız yaşayanların oranı geçen yıl yüzde 17.9’a yükseldi. Akraba evliliğinde Mardin, çekirdek ailede Osmaniye başı çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan aile istatistikleri araştırmasının sonuçları belli oldu Yapılan araştırmada aileler küçülmesi yalnızlığın artması dikkat çekti. Araştırma sonuçları şöyle:
ÇEKİRSDEK AİLE SAYISI AZALDI
Yalnızca eş ve çocuklardan veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan çekirdek aile sayısı azaldı. Altı yıl önce yüzde 67.4 olan tek çekirdek ailedeki oran yüzde 65.2'ye geriledi. Geniş ailede de bu oran yüzde 16.7'den yüzde 14'e düştü.
EN GENİŞ AİLE ŞIRNAK'TA
2020'de hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 5.75 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak'ı 5.25 kişi ile Şanlıurfa ve 5.16 kişi ile Hakkâri izledi. En düşük olduğu il ise 2.61 kişi ile Çanakkale. Bu ili 2.66 kişi ile Tunceli ve 2.68 kişi ile Eskişehir takip etti. Geniş aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il sıralamasında yüzde 24.4 ile Hakkâri başı çekti.
YALNIZLIKTA GÜMÜŞHANE İLK SIRADA
Yüzde 13.9 olan yalnız yaşayanların oranı yüzde 17.9'a yükseldi. Yalnız yaşayanlar içinde yüzde 28.7 ile en yüksek il Gümüşhane oldu. Yalnız yaşayanların en düşük olduğu il yüzde 10.2 ile Diyarbakır oldu.
Toplam hanehalklarının yüzde 9.7'sini tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkları oluşturdu. Yüzde 7.5'i anne ve çocuk, yüzde 2.2'si de baba-çocuktan oluştuğu görüldü. Tek ebeveyn ve çocuktan oluşan bu oranın en yüksek olduğu il Bingöl oldu.
AKRABA EVLİLİĞİ
On yıl önce evliliklerin yüzde 5.9'unun akraba evliliği olduğu ve bu oranın sonraki yıllarda sürekli düşüş göstererek 2015'te 4.8, 2020 yılında ise yüzde 3.8 olduğu tespit edildi.
MARDİN BAŞI ÇEKİYOR
Toplam evlilikler içinde, akraba evliliği yapanların oranı yüzde 8.4 oldu. Akraba evliliği yapmış bireylerin yüzde 46.6'sının hala/ dayı çocuklarıyla, yüzde 27.2'sinin amca çocuklarıyla, yüzde 26.2'sinin ise teyze çocuklarıyla evli olduğu görüldü. Toplam evli bireyler içinde son evliliğinde akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranının en fazla olduğu il yüzde 20.6 ile Mardin.
Bu ili yüzde 18.3 ile Şanlıurfa ve yüzde 17.1 ile Diyarbakır izliyor. Ancak geçen yıl en fazla akraba evliliği Şanlıurfa'da görüldü. Akraba evliliği yapmış bireylerin oranının en az olduğu il ise yüzde 1.1 ile Edirne oldu. Bu ili yüzde 1.5 ile Kırklareli ve yüzde 2 ile Çanakkale izledi.
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