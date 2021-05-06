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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Belediye Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi. Sayan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu mübarek günlerde dualarınızı bekliyor, hayırlı sahurlar diliyorum. Bütün dostlara selam gönderiyorum." dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sayan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Bu mübarek günlerde dualarınızı bekliyor, hayırlı sahurlar diliyorum. Bütün dostlara selam gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

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