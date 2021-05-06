Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sayan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Bu mübarek günlerde dualarınızı bekliyor, hayırlı sahurlar diliyorum. Bütün dostlara selam gönderiyorum." ifadelerini kullandı.