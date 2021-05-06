Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi. Sayan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu mübarek günlerde dualarınızı bekliyor, hayırlı sahurlar diliyorum. Bütün dostlara selam gönderiyorum." dedi.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sayan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Bu mübarek günlerde dualarınızı bekliyor, hayırlı sahurlar diliyorum. Bütün dostlara selam gönderiyorum." ifadelerini kullandı.