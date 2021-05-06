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Son dakika: Zeytinburnu'nda bina çöktü! A Haber olay yerinde
Son dakika haberi...Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü. Ölen ve yaralanan olmazken çöken binanın enkazında çalışma başlatıldı. Çöken binanın altında çok sayıda araç kaldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş bölgeden aktardı. İnşaat mühendisi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, konuyla ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.