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Son dakika: Zeytinburnu'nda bina çöktü! A Haber olay yerinde

A Haber
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Giriş: 06.05.2021 11:37
Güncelleme:06.05.2021 11:45
Son dakika haberi...Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü. Ölen ve yaralanan olmazken çöken binanın enkazında çalışma başlatıldı. Çöken binanın altında çok sayıda araç kaldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş bölgeden aktardı. İnşaat mühendisi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, konuyla ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.
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