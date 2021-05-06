Adana’da bacanaklar arasında ölümlü kavga! Sebebi ortaya çıktı





2 YILLIK HUSUMET



Yaşanan kavganın 2 yıl önce başlayan husumete dayandığı ortaya çıktı. Ölen İsmail Aka'nın, çalıştığı iş yerinin motosikletiyle kaza yaptığı ve masrafı ödeyemediği, bu nedenle de mahkemelik olduğu belirtildi. Bunun üzerine Tarhan'ın, tanıdık bir avukat tuttuğu ve karşılığında da Aka'dan 5 bin TL komisyon istediği öne sürüldü.