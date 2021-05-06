Dünyanın birçok yerinden et almaya İzmir'e geliyorlar! Eti almak için araba takas etmeyi teklif eden oluyor

160 TL'den bin 200 dolara kadar et bulunduğunu söyleyen Bedirhan Günbey, "160 TL'lik etimizden dahi alan insanlar bu eti daha önce hiçbir yerde yemediklerini söylüyor. Mesela ekonomik şartlardan dolayı bin 200 dolarlık eti herkes tercih edemiyor. Fakat bu etten alan insanlar da çok iyi bir şekilde geri dönüşler yapıyor.