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Son dakika: Bingöl Karlıova’da korkutan deprem (AFAD 2021 son depremler)

AFAD’dan yapılan açıklamasına göre; ’da 3.6 şiddetinde bir meydana geldi. Çevre il ve ilçelerde korkuya neden olan depremin derinliği 10.36 kilometre olarak ölçüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Son dakika: Bingöl Karlıova’da korkutan deprem AFAD 2021 son depremler

AFAD Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 00.27 sıralarında ilçesi merkez üssü olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre il ve ilçelerde korkuya neden olan depremin derinliği 10.36 kilometre olarak ölçüldü.

ve Karlıova'da bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

AFAD 2021 SON DEPREMLER TABLOSU

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