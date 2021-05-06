Son dakika: Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberleri... Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 02.40'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan paylaşımda depremin 47.38 km derinlikte oluştuğu ifade edildi.
Son dakika haberi... Ege Denizi'nden 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan paylaşımda depremin 47.38 km derinlikte oluştuğu ifade edildi.
Ayrıca depremin Muğla'nın çeşitli ilçelerinde hissedildiği aktarıldı.