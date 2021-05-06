06 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika: Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... 'nde 'nın ilçesi açıklarında saat 02.40'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan paylaşımda depremin 47.38 km derinlikte oluştuğu ifade edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2021
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Son dakika: Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Ege Denizi'nden 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan paylaşımda depremin 47.38 km derinlikte oluştuğu ifade edildi.

Ayrıca depremin Muğla'nın çeşitli ilçelerinde hissedildiği aktarıldı.

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