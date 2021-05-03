03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Sahte belge pahalıya patladı! Önce poz verdi sonra tepki gösterdi

Son dakika haberine göre; 'de sahte izin belgesi düzenleyip sokağa çıkan 6 kişilik bir grup, kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 24 bin 300 lira idari para cezası uygulandı. Aralarındaki bir kadın mültecinin de sınır dışı edildiği ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2021
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Sahte belge pahalıya patladı! Önce poz verdi sonra tepki gösterdi

Valiliği koordinesinde tarafından başlatılan "şok denetim" uygulaması kapsamında korona virüs denetimi yapıldı. Kolluk kuvvetleri ile ekiplerince, kişilerin "HES kodu" ve "izin belgesi" kontrol edildi.

kontrol noktasında uygulama yapan ekipler, araçları tek tek durdurdu. Bir otomobildeki 6 kişinin de izin belgesinin sahte olduğu tespit edildi.

Aralarındaki bir mülteci kadınında sınır dışı edildiği ortaya çıktı. Yabancı uyruklu mülteci kadının kimlik bilgilerini alan ekipler, 'ne durumu bildirdi. "Tam kapanma" nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 4 bin 50'şer liradan toplamda 24 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.



ÖNCE POZ VERDİ, ARDINDAN TEPKİ GÖSTERDİ
Uygulama noktasında kendilerini görüntüleyen muhabire, "Ne için çekiyorsunuz? Poz verin, güzellik estetik merkezi olarak şöyle bir al elemanlarımı açılışımız var 17 Mayıs'ta bekleriz hepinizi" dedi. Daha sonra "Beni çekmesin. Bu nedir? Bende bunu çekiyorum o zaman" diyerek tepki gösterdi.



KREDİ KARTI BORCU PAHALIYA PATLADI
Kısıtlama ihlali yapan diğer bir vatandaş ise oğluyla birlikte bankamatiğe kredi kartı borcu yatırmak için gitmek için dışarı çıktı. Denetime takılan baba-oğul, "izin belgesi" gösteremeyince 4 bin 50'şer liradan 8 bin 100 lira ceza yedi.


Kontrol noktasındaki ekipleri gören bir motosikletli sürücü de geri dönerek hızla kaçtı.

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