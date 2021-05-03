Sahte belge pahalıya patladı! Önce poz verdi sonra tepki gösterdi





ÖNCE POZ VERDİ, ARDINDAN TEPKİ GÖSTERDİ

Uygulama noktasında kendilerini görüntüleyen muhabire, "Ne için çekiyorsunuz? Poz verin, güzellik estetik merkezi olarak şöyle bir al elemanlarımı açılışımız var 17 Mayıs'ta bekleriz hepinizi" dedi. Daha sonra "Beni çekmesin. Bu nedir? Bende bunu çekiyorum o zaman" diyerek tepki gösterdi.