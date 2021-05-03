Türklerden etkilenip Müslüman oldu! Komşuları vasiyetini unutmadı

Kendisi için en doğru dinin İslamiyet olduğunu anladı. Camiye gidip Kur'an-ı Kerim öğrendi. İslamiyet'i yakınlarına da anlatmaya çalıştı ama bazı kişilerden tepki de görmüştü. Daha önce Türkiye'ye köyümüze gelmişti. Buradaki insanların yakınlığını görünce farklı şeyler hissettiğini söylemişti.

Her görüşmelerinde "Öldüğümde beni yakmalarına müsaade etmeyin, Türkiye'de defnedilmek istiyorum" diyordu. Ailesi onunla ilgilenmiyordu. Devletin onu kimsesizler mezarlığına götürüp yakacağını söylediler. Dinimizde cenazeyi yakma olmadığı için oğlu ve kızı ile görüşüp cenazeyi almak istedik. Kimseden bir kuruş talep etmeden Almanya'daki cami derneğimiz yardımıyla vasiyetini yerine getirdik.