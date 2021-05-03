03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Burdur’da 10 yaşındaki engelli Kerim Can Güney kayboldu!

Son dakika haberine göre; Asmabağ Köyü’nde 10 yaşındaki işitme ve konuşma engelli kayboldu. Küçük Kerim'i arama çalışmaları 200 kişilik bir ekip tarafından devam ediyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2021
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Burdur’da 10 yaşındaki engelli Kerim Can Güney kayboldu!

'un Altınyayla İlçesine bağlı Asmabağ Köyü'nde 10 yaşındaki 'den haber alamayan ailesi, 'ne kayıp ihbarında bulundu.

Öğle saatlerinden beri haber alınamayan çocuğun bulunması için , , Jandarma ve köylülerden oluşan 200 kişilik ekip ile arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından gündüz drone ile yapılan arama çalışmaları, gece saatlerinde de devam ediyor.


Ayrıca arama çalışmalarını yakından takip eden Burdur Valisi , gece 01.00 saatlerinde çocuğun kaybolduğu bölgeye giderek Jandarma ekiplerinden bilgi aldı.

Bölgede arama çalışmalarını yapan Jandarma ekibi, Vali Arslantaş'a arama yapılan yerleri anlatarak arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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