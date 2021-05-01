İstanbul Üsküdar'da skandal: Camiye girmek isteyen kadınları içeri almadılar! Tepkiler çığ gibi büyüyor
İstanbul Üsküdar'da bir kadının camiye alınmaması sonrası sosyal medyada gündem oldu. Bir şahıs, camiye girerek namaz kılmak isteyen kadınları “Peygamberin hadislerinden uzaksın. Sen benim için havasın” diyerek içeri sokmadı. Peki kadınlar camiye girebilir mi? Bu soruya Vav TV canlı yayınında yanıt veren İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli "Cami erkeklerin değil ki, camileri erkeklerin olmaktan çıkartmayı beceremedik. Camiler herkesin kadın-erkek ayırımı olmaz" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Üsküdar'da camiye girmek isteyen genç bir kadın ve orada bulunan erkekler arasında yaşanan tartışma sosyal medyada bir hayli yankı uyandırdı.
"PEYGAMBERİN HADİSLERİNİ OKUYUN" DEDİ
Genç kadının camiye girmemesi gerektiğini iddia eden şahıs, Peygamberin bununla ilgili bir hadisi olduğunu söyleyip, kadının hadislerden uzak yaşadığnı belirterek "Peygamberin hadislerini okuyun." dedi.
"SİZDEN ÇOK DAHA İYİ BİLDİĞİME YEMİN EDEBİLİRİM"
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olduğunu dile getiren kadın ise "Sizden daha çok şey bildiğime yemin edebilirim. Kadınlar camiye giremez, kadınlar onu yapamaz, bunu yapamaz... Siz kimsiniz ya!" diyerek tepkisini dile getirdi.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olduğunu söyleyen kadın ise, "Sizden çok daha iyi bildiğime yemin edebilirim." dedi.
"BENİM GÖZÜMDE HAVASIN"
Tartışma sırasında, "Sen benim gözümde havasın." diyen erkeğe sitem eden genç kadın, "Kadınlar camiye giremez, kadınlar onu yapamaz, kadınlar bunu yapamaz... Siz kimsiniz ya!" diyerek tepki gösterip camiden uzaklaştı.
KADEM'DEN TEPKİ
Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Kadınların camiye girişine müdahale, aynı zamanda kadının kamusal alandaki varlığına yönelik bir tehdittir. Camiler; cinsiyet, dil, etnik köken farketmeksizin inanan tüm insanların ibadetgâhıdır." ifadelerine yer verildi.
"CAMİLER HERKESİN, KADIN ERKEK AYRIMI OLMAZ"
Öte yandan Prof. Dr. Ekrem Demirli, konuyla ilgili Vav TV ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Ekrem Demirli; "Kadınların cami ile ilişkisi meselesi; Diyanet'in biraz daha inisiyatif alması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Biz şu an camileri erkeklerin olmaktan çıkaramadık. Ben namaz kılacağım zaman Ayasofya'ya, Eyüp Sultan'a ya da Fatih Cami'ne giderim. Bu camilerde hanımlara hala ayakkabılıkların arkalarında yer vermemiz hala özür dilememiz gereken bir ayıptır. Neden bu meseleye daha ciddi bir tepki gösterilmiyor? Bunu anlamıyorum. Camiler herkesin, kadın erkek ayrımı olmaz" ifadelerini kullandı.
EBRU ERMAN, SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAYINLADI:
"Mihrimah Sultan Cami'nde gerçekleşen iznim olmadan çekilen videonun sosyal medyyada paylaşılması sonucu gündem olan olay hakkındaki şahsi düşüncelerim şu şekildedir:
"CAMİDE NAMAZ KILMAM SONRASINDA..."
Öncelikle olay camiye girişimimin engellenmesi ya da camiden kovulmam şeklide değil; camide namaz kılmam sonrasında videodaki şahsın bana hitaben olmasa da, "Kadınlar camiye girmesin ve giremez!" şeklindeki söylemlerine cevap vermem şeklinde gerçekleşti. Yanımda bulunan ancak tanışık olmadığımız teyzenin de tepkisini ortaya koyması ve adamın teyzeye bağırması üzerine olayın videoya yansıyan kısmı gerçekleşti. Söylemlerini hadisler var diyerek temellendirmeye çalışan bu kişiye karşı, "Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi" mezunu olduğumu belirterek bu söylemlerin dini dayanaklarının olmadığını cami adabına riayet edilerek kadınların Peygamberimiz döneminde mescide gittiklerini izah etmeye çalıştım. Haklı tepkimi ortaya koydum.
İSLAM DİNİNİN VE TÜRK TOPLUMUNUN KADINA BAKIŞI BÖYLE DEĞİL
Bilgim olmadan çekilen videonun sosyal medyada paylaşılması sonucu konunun Din-Kadın ve Cami gibi kitlelerce hassas olan figürleri de içermesi sebebiyle çok büyük bir kısmı benim tepkimi destekler nitelikte olan paylaşımlar yapıldı. Bu konunun hem İslam dininin hem de Türk toplumunun kadına bakışını ortaya koyan bir durum olarak değerlendirildiği paylaşım ve haberler ise gönlümün gönlümün razı olduğu bir durum değildir. İslam ve Türk toplumunun kadına olan bakışının ilgili videodaki şahsın kabul edilemez tepkisiyle özdeşleştirilmesi bir akıl tutulmasıdır. Toplumların kendi bakış açıları ile dönemin şartları neticesinde farklı ortaya konmuş olsa da İslam ve Türk tarihi içerisinde gördüğümüz, Müslüman kadın vakarlı duruşuyla, güçlü karakteriyle ve şahsiyetiyle toplumsal hayatta var olan bir kadındır.
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