İstanbul Üsküdar'da skandal: Camiye girmek isteyen kadınları içeri almadılar! Tepkiler çığ gibi büyüyor

"PEYGAMBERİN HADİSLERİNİ OKUYUN" DEDİ

Genç kadının camiye girmemesi gerektiğini iddia eden şahıs, Peygamberin bununla ilgili bir hadisi olduğunu söyleyip, kadının hadislerden uzak yaşadığnı belirterek "Peygamberin hadislerini okuyun." dedi.





"SİZDEN ÇOK DAHA İYİ BİLDİĞİME YEMİN EDEBİLİRİM"

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olduğunu dile getiren kadın ise "Sizden daha çok şey bildiğime yemin edebilirim. Kadınlar camiye giremez, kadınlar onu yapamaz, bunu yapamaz... Siz kimsiniz ya!" diyerek tepkisini dile getirdi.



Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olduğunu söyleyen kadın ise, "Sizden çok daha iyi bildiğime yemin edebilirim." dedi.

"BENİM GÖZÜMDE HAVASIN"



Tartışma sırasında, "Sen benim gözümde havasın." diyen erkeğe sitem eden genç kadın, "Kadınlar camiye giremez, kadınlar onu yapamaz, kadınlar bunu yapamaz... Siz kimsiniz ya!" diyerek tepki gösterip camiden uzaklaştı.

KADEM'DEN TEPKİ

Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Kadınların camiye girişine müdahale, aynı zamanda kadının kamusal alandaki varlığına yönelik bir tehdittir. Camiler; cinsiyet, dil, etnik köken farketmeksizin inanan tüm insanların ibadetgâhıdır." ifadelerine yer verildi.