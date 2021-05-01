Havalar ısınıyor! Bahar yüzünü göstermeye başladı! Meteoroloji'den son dakika açıklaması: İstanbul Ankara İzmir hava durumu

HAVALAR ISINIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği ve Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği, Salı ve Çarşamba günleri kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz azalacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.