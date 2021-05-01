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Havalar ısınıyor! Bahar yüzünü göstermeye başladı! Meteoroloji'den son dakika açıklaması: İstanbul Ankara İzmir hava durumu

tarafından yapılan açıklamasında hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim sıcaklıklarının 6-12 derece üstüne çıkacağı belirtildi. Açıklamada salı ve çarşamba günü için de bir de uyarıda bulunuldu. Peki yeni haftada hava durumu nasıl olacak? 'de hava durumu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Havalar ısınıyor! Bahar yüzünü göstermeye başladı! Meteoroloji'den son dakika açıklaması: İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji'den yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyredeceği açıklandı.

HAVALAR ISINIYOR

tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği ve Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği, Salı ve Çarşamba günleri kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz azalacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

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SALI

ÇARŞAMBA

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