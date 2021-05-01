İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Cenaze bir anda ortadan kayboldu

Cenazeyi getiren yetkililer, Sakarya'ya götürülen cenaze ile karıştığını söylediler. Biz de bunun üzerine Sakarya'daki cenaze sahiplerine ulaştık, cenazelerinin kendilerine ait olduğunu söylediler.

Şu an annemim cenazesi kayıp. Bunun sorumlusunun bulunmasını istiyoruz yetkililer cenazemize bile sahip çıkmadılar" dedi.