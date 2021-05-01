01 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Cenaze bir anda ortadan kayboldu

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Cenaze bir anda ortadan kayboldu

'da böbrek yetmezliği nedeniyle vefat eden 'ın da cenazesinin 4 cenaze ile birlikte memleketi ’e getirilirken yolda karıştı. Daban'ın oğlu yaptığı açıklamada "İstanbul'dan farklı illerde toprağa verilmek için nakil aracıyla 5 cenaze gönderildi. Siirt'e getirilen cenazesinin anneme ait olmadığını gördük. Şu an annemim cenazesi kayıp" ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
ABONE OL
İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Cenaze bir anda ortadan kayboldu

'da böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 'ın cenazesi, içerisinde 4 cenazenin daha bulunduğu nakil aracıyla memleketi 'e gönderildi. Araçtaki 4 cenaze farklı illerde ailelerine teslim edildi.

da Siirt'te annesine ait olduğu belirtilen cenazeyi nakil aracından alarak defin öncesi 'ne götürdü. Burada, cenaze namazı öncesi yakınları cenazenin Gurbet Daban'a ait olmadığını fark etti.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Ercan Daban, yetkililere durumu bildirdi. Yetkililer, Daban'a, annesinin cenazesinin 'da indirilen cenaze ile karışmış olabileceğini söyledi. Bunun üzerine Ercan Daban, Sakarya'daki aile ile iletişime geçti. Ancak bu aile cenazenin kendilerine ait olduğunu belirtti.

Ercan Daban, "Vasiyeti üzerine annemi memleketimiz Siirt'e toprağa verecektik. Yakınlarımızla birlikte cenaze namazını kılmak için bekliyorduk. Bu sırada cenazede yazılan ismin annemin olmadığını fark ettik.

Cenazenin bize ait olmadığını öğrendik. İstanbul'dan farklı illerde toprağa verilmek için nakil aracıyla 5 cenaze gönderildi. Büyük ihtimalle cenazemiz farklı bir şehre götürüldü.

Cenazeyi getiren yetkililer, Sakarya'ya götürülen cenaze ile karıştığını söylediler. Biz de bunun üzerine Sakarya'daki cenaze sahiplerine ulaştık, cenazelerinin kendilerine ait olduğunu söylediler.

Şu an annemim cenazesi kayıp. Bunun sorumlusunun bulunmasını istiyoruz yetkililer cenazemize bile sahip çıkmadılar" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA