Hindistan mutasyonu belirtileri neler? Korkutan açıklama

HİNDİSTAN MUTANTININ BELİRTİLERİ

Doç. Dr. Savaşçı, Hindistan'daki bilim insanları ile yaptıkları görüşmeleri anlatarak, "Hindistan'daki bilim insanları çok ağır semptomların olduğunu, diğer mutasyonlara göre daha bulaşıcı ve daha öldürücü olduğunun tespit edildiğini belirtti. Bizim gözümüz korktu açıkçası. Hindistan mutasyonunun diğer mutantlardan farkı, vücudun savunma hücrelerinden kaçabilme yeteneğine kavuşması. Şu anda biz aslında bütün vakalara mutasyon çalışmıyoruz, belki daha çok mutasyon çalışılırsa Hindistan mutasyonu daha çok karşımıza çıkabilir. Hindistan mutasyonunda çok dirençli bir ateş, ishal tablosu ve solunum yetmezliği daha ön planda. Bunun için Hindistan'da oksijen kaynakları tükenmiş durumda" diye konuştu.